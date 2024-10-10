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Майк Коппинджер: Ходит много разговоров о том, что Ломаченко на самом деле ушел на пенсию

Бокс

Украинец ранее вел переговоры с Джервонтой Дэвисом

Майк Коппинджер: Ходит много разговоров о том, что Ломаченко на самом деле ушел на пенсию

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер рассказал о возможном завершении карьеры чемпиона IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

"Джервонта и Ломаченко вели глубокие переговоры. Ходит много разговоров о том, что Ломаченко на самом деле ушел на пенсию. Так что Танк хотел найти кого-то более жесткого. Я не хочу его слишком критиковать, но это не очень хороший утешительный приз", – сказал Коппинджер.

Напомним, что ранее Эгис Климас рассказал, что украинец уже не выйдет в ринг до конца года.

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