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Майк Коппинджер: Ходит много разговоров о том, что Ломаченко на самом деле ушел на пенсию
Украинец ранее вел переговоры с Джервонтой Дэвисом
Getty Images/Global Images Ukraine
Инсайдер ESPN Майк Коппинджер рассказал о возможном завершении карьеры чемпиона IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).
"Джервонта и Ломаченко вели глубокие переговоры. Ходит много разговоров о том, что Ломаченко на самом деле ушел на пенсию. Так что Танк хотел найти кого-то более жесткого. Я не хочу его слишком критиковать, но это не очень хороший утешительный приз", – сказал Коппинджер.
Напомним, что ранее Эгис Климас рассказал, что украинец уже не выйдет в ринг до конца года.
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