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Тайсон Фьюри: Моей самой большой ошибкой было то, что я не обратился за помощью на 10 лет раньше

Бокс

Экс-чемпион высказался о своих проблемах

Тайсон Фьюри: Моей самой большой ошибкой было то, что я не обратился за помощью на 10 лет раньше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о том, как он переносит депрессию.

"Это постоянная борьба, ежедневная. Она никогда не прекращается. Вы просто должны научиться управлять ею. Было трудно поначалу. Сначала было трудно. С кем говорить, куда идти, кому пытаться выразить свои чувства? Это было самое сложное — выйти на улицу и попытаться получить помощь. Я думаю, что впервые я заговорил об этом со своей женой. Даже если вы не пойдете к врачу или к кому-то быстро, то поговорите со своим другом, партнером, кем бы это ни было, потому что помощь не за горами.

Моей самой большой ошибкой было то, что я не пошел на 10 лет раньше (к врачу) и не попытался обратиться за помощью. Я думаю, что самое главное - это то, что вы должны сначала признать, что вам нужна помощь", — сказал Фьюри.

Напомним, что Тайсон Фьюри проведет реванш с Александром Усиком 21 декабря 2024 года.

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Источник:
bangpremier
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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