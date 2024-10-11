Известный китайский супертяж нагло бросил вызов Усику

Китайский супертяж Чжан Чжилей рассказал, что хотел бы выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Слова боксера из поднебесной цитирует SecondOut:

– Сейчас два чемпиона по боксу в хевивейте, Усик и Дюбуа, с кем бы вы хотели провести свой первый титульный бой?

– Они не уйдут от меня. Сначала я встречусь с Дюбуа, а потом с Усиком, у меня такой план. Но они пока двое недоступны. Дюбуа наверняка поразится в 2025 году, а Усика ждет реванш с Фьюри, поэтому моя цель сейчас – Джозеф Паркер – сказал китаец.