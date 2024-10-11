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Известный китайский супертяж нагло бросил вызов Усику

Бокс

Может получиться неплохой бой

Известный китайский супертяж нагло бросил вызов Усику

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей рассказал, что хотел бы выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Слова боксера из поднебесной цитирует SecondOut:

– Сейчас два чемпиона по боксу в хевивейте, Усик и Дюбуа, с кем бы вы хотели провести свой первый титульный бой?

– Они не уйдут от меня. Сначала я встречусь с Дюбуа, а потом с Усиком, у меня такой план. Но они пока двое недоступны. Дюбуа наверняка поразится в 2025 году, а Усика ждет реванш с Фьюри, поэтому моя цель сейчас – Джозеф Паркер – сказал китаец.

Напомним, ранее промоутер назвал сумму, которую Джошуа и Фьюри могут заработать за поединок.

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