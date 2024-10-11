Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный китайский супертяж нагло бросил вызов Усику
Может получиться неплохой бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайский супертяж Чжан Чжилей рассказал, что хотел бы выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Слова боксера из поднебесной цитирует SecondOut:
– Сейчас два чемпиона по боксу в хевивейте, Усик и Дюбуа, с кем бы вы хотели провести свой первый титульный бой?
– Они не уйдут от меня. Сначала я встречусь с Дюбуа, а потом с Усиком, у меня такой план. Но они пока двое недоступны. Дюбуа наверняка поразится в 2025 году, а Усика ждет реванш с Фьюри, поэтому моя цель сейчас – Джозеф Паркер – сказал китаец.
Напомним, ранее промоутер
Популярное сейчас
- В Челси все еще верят в Мудрика. Но есть одно "но"
- Лига Наций. Англия - Греция 1:2. Катастрофическая недооценка соперника
- Нагорняк: Мудрик отдал ассист в Лиге конференций - вообще замечательно!
- Джервонта получил следующего соперника и это чемпион мира
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек