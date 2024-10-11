Дюбуа дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) дал прогноз на поединок-реванш между чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и своим соотечественником Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Ты никогда не знаешь, что может произойти, особенно если речь идет о хевивейте. Я думаю, что Фьюри победит, я хочу его победы. Усик уже долгое время побеждает супертяжей, и кто-то должен положить этому конец, надеюсь, Тайсон сможет" - сказал Дюбуа.

Напомним, что бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.