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Бывший тренер Кличко дал совет Джошуа на реванш против Дюбуа

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Бывший тренер Кличко дал совет Джошуа на реванш против Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер украинского супертяжа, легенды мирового бокса Владимира Кличко, американец Джонатан Бэнкс дал совет Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) на бой-реванш против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Я не ожидал, что Дюбуа остановит Джошуа, но говорил, что если Эй Джей не будет осторожен, то может случиться апсет, бой будет очень сложным. Я знал, что Дюбуа выйдет за нокаутом.

Джошуа следует начать с чистого листа. Ему нужно суметь перебоксировать Дюбуа. Прежде чем Джошуа пойдет на добивание, ему нужно перебоксовать Даниэля" – сказал Бэнкс.

Напомним, ранее промоутер назвал сумму, которую Джошуа и Фьюри могут заработать за поединок.

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Владимир Кличко Энтони Джошуа Дэниэл Дюбуа
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