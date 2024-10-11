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Бывший тренер Кличко дал совет Джошуа на реванш против Дюбуа
Советы специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер украинского супертяжа, легенды мирового бокса Владимира Кличко, американец Джонатан Бэнкс дал совет Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) на бой-реванш против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).
"Я не ожидал, что Дюбуа остановит Джошуа, но говорил, что если Эй Джей не будет осторожен, то может случиться апсет, бой будет очень сложным. Я знал, что Дюбуа выйдет за нокаутом.
Джошуа следует начать с чистого листа. Ему нужно суметь перебоксировать Дюбуа. Прежде чем Джошуа пойдет на добивание, ему нужно перебоксовать Даниэля" – сказал Бэнкс.
Напомним, ранее промоутер
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