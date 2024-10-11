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Турки Аль аш-Шейх анонсировал новый турнир между Matchroom и Queensberry
Саудиты не перестают удивлять
Фото: Getty Images
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх рассказал о планах организовать боксерский турнир с участием представителей двух промоутерских компаний – MatchroomBoxing и Queensberry Promotion.
"В феврале (2025 – прим) вы снова увидите турнир 5 на 5 от Queensberry и Matchroom.
Возможно, мы завершим его организацию на этой неделе и устроим сюрприз, а затем посмотрим результат боя Бетербиев – Бивол и результат большого поединка 21 декабря.
Джошуа, Дюбуа, Фьюри, Усик – все в списке. Это то, что мы хотим. Мы стремимся устраивать большие бои и видеть, кто действительно лучшие бойцы в каждой весовой категории" – сказал саудит в комментарии SkySports.
Напомним, первый вечер бокса между MatchroomBoxing и Queensberry Promotion состоялся в июне этого года. Тогда победу со счетом 5:0 праздновали представители Queensberry.
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