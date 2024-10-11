Майк Тайсон обратился к Полу и пообещал тому много боли

Легенда мирового бокса, американец Майк Тайсон обратился к своему будущему оппоненту в ринге, блоггеру Джейку Полу и пообещал ему настоящий ад в ринге. Слова легенды цитирует The Mirror:

"В нашем бою он получит много боли. Мои тренировки длятся шесть часов каждый день. Я прихожу в зал в 11 часов утра и ухожу в 5 вечера. Даже времени на обед нет" – сказал Майк.

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне (Техас).