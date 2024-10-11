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ФОТО. Конор Макгрегор вручил пояс кулачной лиги Майку Тайсону
Боксер отреагировал с улыбкой на такой подарок
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор передал пояс кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), совладельцем которой он является, легендарному американскому боксёру Майку Тайсону.
"Леди и джентльмены, Bare Knuckle Майк Тайсон. Невероятно", — подписал фото Макгрегор.
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Напомним, что в активе Тайсона 56 поединков, 50 из которых он выиграл, а в шести победа досталась его соперникам.
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