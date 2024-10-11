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Чарло снова в игре. Непобедимый экс-чемпион WBC проведет бой с Ламанной
Поединок состоится в 2024 году
Экс-чемпион мира в среднем весе американец Джермалл Чарло вернётся на ринг 14 декабря в Хьюстоне (США), где сразится со своим соотечественником Томасом Ламанной в андеркарде мегафайта между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем. Об этом пишет Sugarbertboxing.
Напомним, что Чарло свой последний бой проводил в ноябре 2023 года, где он победил единогласным решением судей Хосе Бенавидеса-младшего. На счету Джермалла на данный момент 33 проведённых поединка, и во всех он одержал победы (22 досрочно).
Что касается Ламанны, то последний поединок он провёл в июне 2024 года, и одержал там победу нокаутом в третьем раунде над Хуаном Карлосом Абреу.
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