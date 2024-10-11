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Майк Тайсон собирается нокаутировать Джейка Пола
Боксер поделился планами на предстоящий бой
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что планирует нокаутировать популярного блогера, а также профессионального боксёра Джейка Пола в стартовых раундах боя.
"У меня ничего нового не произошло. Я очень хорошо готовился к этому бою, намного лучше, чем обычно, поэтому я чувствую, что готов на полную.
Уверен, что все увидят в ринге много боли. Если он не будет бегать от меня, то вы увидите нокаут уже в первом раунде. Но я всё же думаю, что мне придётся за ним побегать один или два раунда, прежде чем я его прикончу", — приводит слова Тайсона MMA Fighting.
Напомним, бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США) и пройдёт по формуле восемь раундов по две минуты, но будет носить статус официального поединка.
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