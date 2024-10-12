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Экс-чемпион мира резко изменил прогноз на реванш Усик-Фьюри

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Экс-чемпион мира резко изменил прогноз на реванш Усик-Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, британец Карл Фроч поделился своим прогнозом на реванш между его соотечественником Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) и украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО). Об этом Фроч заявил на своем канале Froch on Fighting:

"Мне нравится, что Тайсон сейчас так мотивирован, он вернулся в зал, готовится, делает все правильно. Готовится ли он к нокауту? Он так говорил раньше перед боями с Уайлдером, и Тайсон действительно это сделал.

Вспомните первое сражение. 4-6 раунды, Тайсон доминировал, я никогда не видел Усика таким. Тайсон ударил его аперкотом и потряс. Чтобы победить Усика, нужно на него постоянно давить. Я рад видеть сейчас такого Тайсона. Он и мне дал уверенность. Раньше я говорил, что Усик победит в реванше еще легче, но сейчас я чувствую, что Тайсон готов к этому! Он готов все изменить" – сказал боксер.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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