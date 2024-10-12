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Джейк Пол пообещал нокаутировать Тайсона

Бокс

Прекрасный план

Джейк Пол пообещал нокаутировать Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский блоггер Джейк Пол рассказал, что желает нокаутировать легенду мирового бокса, супертяжеловеса Майка Тайсона в их очном поединке.

"Я чувствую, что мне нужно взять паузу. Я просто исчезну из бокса. Мне наверняка нужен перерыв.

Мой план состоит в том, чтобы 15 ноября нокаутировать Майка, а затем просто оценить свое состояние и посмотреть это со стороны" – цитирует слова Пола издания The Mirror.

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне (Техас).

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