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Промоутер Усика остроумно подколол Фьюри за его амбициозные прогнозы
Очень тоненько
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Александр Красюк остроумно отреагировал на обещание британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) нокаутировать нашего соотечественника в реванше.
"Брат, пожалуйста, всегда одевай шлем в спаррингах" – написал Красюк под постом Фьюри в Instagram.
Напомним, что первый поединок Усик-Фьюри состоялся 18 мая. В этом противостоянии Александр победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира (первым в 21 веке). Тайсон почти сразу активировал пункт договора о реванше, бой назначен на 21 декабря, а местом проведения станет Саудовская Аравия.
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