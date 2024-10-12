  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Саудовский шейх пригласил на вечер бокса главного террориста Чечни
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саудовский шейх пригласил на вечер бокса главного террориста Чечни

Бокс

Абсолютный позор

Саудовский шейх пригласил на вечер бокса главного террориста Чечни

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

В ринге сойдутся два представителя террористического государства россия - чемпион по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) и чемпион по версии WBA Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО).

Организатором вечера бокса выступает руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх. Его команда пригласила на ивент самопровозглашенного президента Чечни, террориста Рамзана Кадырова. Приедет ли "дон-дон" – пока не известно. Фото со стулом, подписанным именем одного из пропагандистов "русского мира", уже удалили с официальной страницы DAZN в Твиттер.

По теме
yellow-arrow
Вы такого точно не видели: Два боксера выпали из ринга во время поединка. Видео
yellow-arrow
Чисора дал совет Джошуа по вопросу его ближайшего будущего
yellow-arrow
Промоутер Усика остроумно подколол Фьюри за его амбициозные прогнозы
Турки Аль аш-Шейх
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости