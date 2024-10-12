В ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

В ринге сойдутся два представителя террористического государства россия - чемпион по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) и чемпион по версии WBA Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО).

Организатором вечера бокса выступает руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх. Его команда пригласила на ивент самопровозглашенного президента Чечни, террориста Рамзана Кадырова. Приедет ли "дон-дон" – пока не известно. Фото со стулом, подписанным именем одного из пропагандистов "русского мира", уже удалили с официальной страницы DAZN в Твиттер.