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Саудовский шейх пригласил на вечер бокса главного террориста Чечни
Абсолютный позор
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
В ринге сойдутся два представителя террористического государства россия - чемпион по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) и чемпион по версии WBA Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО).
Организатором вечера бокса выступает руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх. Его команда пригласила на ивент самопровозглашенного президента Чечни, террориста Рамзана Кадырова. Приедет ли "дон-дон" – пока не известно. Фото со стулом, подписанным именем одного из пропагандистов "русского мира", уже удалили с официальной страницы DAZN в Твиттер.
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