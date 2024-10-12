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Чисора дал совет Джошуа по вопросу его ближайшего будущего
Если хочет продолжать драться – должен сделать это
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора дал совет своему соотечественнику и другу, экс-чемпиону Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) по его дальнейшей карьере.
"Он должен немедленно получить реванш, почему бы и нет? Обращайся к Даниэлю Дюбуа, новому чемпиону и новому коронованному королю Соединенного Королевства. Эй Джей должен выйти на него.
Что еще он намерен делать, с кем он собирается драться? С Деонтеем Уайлдером? А потом еще с кем-нибудь, а потом вернуться и встретиться с Даниэлем Дюбуа? Нет, он должен вернуться к реваншу" – цитирует слова Чисоры канал The Stomping Ground.
Напомним, что первое сражение Джошуа-Дюбуа состоялось 21 сентября в Лондоне на арене Wembley. Тогда победу нокаутом в 5 раунде одержал Даниэль.
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