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Вы такого точно не видели: Два боксера выпали из ринга во время поединка. Видео

Бокс
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Это очень смешно

Вы такого точно не видели: Два боксера выпали из ринга во время поединка. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, в Саудовской Аравии проходит вечер бокса, главным событием которого будет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

В ринге сойдутся два представителя террористического государства россия - чемпион по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) и чемпион по версии WBA Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО).

Среди боев андеркарта – схватка между Беном Виттакером (8-0, 5 КО) и Лиамом Кэмероном (23-6, 10 КО). Бойцы насколько увлеклись клинчем, что в пятом раунде не рассчитали и выпали за пределы ринга. Это действительно лучше один раз увидеть.

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