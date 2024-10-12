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Вы такого точно не видели: Два боксера выпали из ринга во время поединка. Видео
Это очень смешно
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, в Саудовской Аравии проходит вечер бокса, главным событием которого будет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
В ринге сойдутся два представителя террористического государства россия - чемпион по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) и чемпион по версии WBA Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО).
Среди боев андеркарта – схватка между Беном Виттакером (8-0, 5 КО) и Лиамом Кэмероном (23-6, 10 КО). Бойцы насколько увлеклись клинчем, что в пятом раунде не рассчитали и выпали за пределы ринга. Это действительно лучше один раз увидеть.
Liam Cameron vs Ben whittaker ends in a draw after this injury!! #Boxing #BoxingVideos #benwhittaker #bivol #DAZN pic.twitter.com/9g0DipZ2lf— FeTTi (@FeTTi_PEEP) October 12, 2024
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