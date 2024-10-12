Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри во время пробежки обратился к Усику. Видео
Обстановка напрягается
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) обратился к украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александру Усику (22-0; 14 КО) и пообещал победить в реванше.
"Привет, ребята. Официально: остается десять недель до того, как я возьму реванш у Усика. Мне нужно подождать всего десять недель. Я иду. Паровоз "Цыганский король" уже в пути."
Промоутер Усика уже
Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший нападающий сборной Украины: Пришло время менять ветеранов, освежать состав
- Маркевич выделил игрока в матче против грузинов: Он может быть лидером на поле
- Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией
- Экс-чемпион мира резко изменил прогноз на реванш Усик-Фьюри
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн