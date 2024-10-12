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Фьюри во время пробежки обратился к Усику. Видео

Бокс
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Обстановка напрягается

Фьюри во время пробежки обратился к Усику. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) обратился к украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александру Усику (22-0; 14 КО) и пообещал победить в реванше.

"Привет, ребята. Официально: остается десять недель до того, как я возьму реванш у Усика. Мне нужно подождать всего десять недель. Я иду. Паровоз "Цыганский король" уже в пути."

Промоутер Усика уже отреагировал на эти слова Фьюри.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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