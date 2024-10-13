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Двух россиян представили как граждан Канады и США перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира

Бокс
Обновлено

Ничего особенного, обычный позор

Двух россиян представили как граждан Канады и США перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии состоялся поединок за титул абсолюта в полутяжелом весе. Артур Бетербиев (21-0; 20 КО) победил решением большинства судей Дмитрия Бивола (23-1; 12 КО) и забрал все чемпионские пояса – WBC, WBA, WBO и IBF.

Заслуживает внимания момент представления боксеров. Двух этнических россиян представили как граждане других государств. Бетербиев имеет канадский паспорт, так что ринганонсер объявил, что он "боксер из Канады".

Бивол (который еще в предыдущем бою был из "Санкт-Петербурга, россия") на этот раз был представлен как "боксер из США" (видимо уже получил паспорт такой ненавистной всем его соотечественникам страны).

Перед началом поединка раздался только гимн Саудовской Аравии. Одним словом – позор, и не больше.

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Gudvin85 (Киев)
13.10.2024 в 09:34
Почему США и Канада дали им гражданство: ничего личного, просто бизнес
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
13.10.2024 в 09:34
Почему США и Канада дали им гражданство: ничего личного, просто бизнес
Ответить
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