Саудовский шейх назвал дату реванша Дюбуа-Джошуа

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх во время вечера бокса 12 октября рассказал, когда состоится реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО) и Энтони Джошуа (28-4; 25) ).

По словам шейха, поединок состоится 22 февраля 2025 года во время вечера бокса между MatchroomBoxing и Queensberry Promotion.

Напомним, первый поединок Дюбуа-Джошуа состоялся 21 сентября в Лондоне. Тогда победу нокаутом в 5-м раунде праздновал Даниэль. В то же время Джошуа пока не принял решение, выходить ли ему на бой-реванш.