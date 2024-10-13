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Саудовский шейх назвал дату реванша Дюбуа-Джошуа

Бокс
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Саудовский шейх назвал дату реванша Дюбуа-Джошуа

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх во время вечера бокса 12 октября рассказал, когда состоится реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО) и Энтони Джошуа (28-4; 25) ).

По словам шейха, поединок состоится 22 февраля 2025 года во время вечера бокса между MatchroomBoxing и Queensberry Promotion.

Напомним, первый поединок Дюбуа-Джошуа состоялся 21 сентября в Лондоне. Тогда победу нокаутом в 5-м раунде праздновал Даниэль. В то же время Джошуа пока не принял решение, выходить ли ему на бой-реванш.

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Энтони Джошуа Дэниэл Дюбуа Турки Аль аш-Шейх
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