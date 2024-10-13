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Менеджер Фьюри назвал Усика очень мелким
Образ мышления – не чемпионский
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Спенсер Браун назвал чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) "очень мелким" перед поединком-реваншем боксеров. Слова специалиста цитирует канал IFL TV:
"Я недавно видел фото Усика, и он выглядит очень мелким. Похоже, он очень быстро наберет вес и будет весить 102-114 кг на момент поединка. Сколько он весил в прошлый раз? Так что на этот раз, я думаю, Тайсон должен быть больше, сильнее, в лучшей форме, и я также думаю, что размер имеет значение. В прошлый раз Тайсон не был столь большим" – сказал Спенсер.
Напомним, что ранее саудовский шейх
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