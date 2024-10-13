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Тренер Фьюри: Бои выиграют и проигрывают на ринге, но их также выиграют и проигрывают во время тренировок

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Тренер Фьюри: Бои выиграют и проигрывают на ринге, но их также выиграют и проигрывают во время тренировок

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Энди Ли назвал причины проигрыша своего подопечного в поединке против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Я видел это сражение следующим образом: Тайсон добирался до девятого раунда, затем он принял этот удар, проявил невероятное мужество и отвагу, чтобы пройти через это, а потом почти выиграл последний раунд или два, поэтому было близко. Я думал, что могла быть ничья, но у меня нет аргументов против того, что Усик победил.

Бои выигрывают и проигрывают на ринге, но их также выиграют и проигрывают во время тренировок и подготовки. Мы сменили наш тренировочный процесс через сечку, когда Тайсон не мог проводить спарринг. Это отнимает форму, остроту, способность концентрироваться и готовность выдерживать атаки.

Он будет в лучших кондициях, он станет более подготовленным, он будет острее и сможет физически поддерживать свои атаки. Тайсон может значительно улучшиться с первого боя" – цитирует слова специалиста talkSport.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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