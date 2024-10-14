  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Фьюри: Я думал, что могла быть ничья, но не имею аргументов против победы Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Фьюри: Я думал, что могла быть ничья, но не имею аргументов против победы Усика

Бокс

Все же сторона британца признала поражения

Тренер Фьюри: Я думал, что могла быть ничья, но не имею аргументов против победы Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) Энди Ли назвал причины поражения британца в поединке с украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО).

"Я видел тот бой следующим образом: Тайсон добирался до девятого раунда, затем он принял этот удар, проявил невероятное мужество и отвагу, чтобы пройти через это, а затем почти выиграл последний раунд или два, поэтому было близко. Я думал, что могла быть ничья, но не имею аргументов против того, что Усик победил.

Бои выигрывают и проигрывают на ринге, но их также выигрывают и проигрывают во время тренировок и подготовки. Мы изменили наш тренировочный процесс из-за сечки, когда Тайсон не мог проводить спарринг. Это забирает форму, остроту, способность концентрироваться и готовность выдерживать атаки", - сказал Ли в комментарии SecondsOut.

По теме
yellow-arrow
Тренер Фьюри: Бои выиграют и проигрывают на ринге, но их также выиграют и проигрывают во время тренировок
yellow-arrow
Менеджер Фьюри назвал Усика очень мелким
yellow-arrow
Саудовский шейх назвал дату реванша Дюбуа-Джошуа
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости