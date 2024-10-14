Тренер Фьюри: Я думал, что могла быть ничья, но не имею аргументов против победы Усика

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) Энди Ли назвал причины поражения британца в поединке с украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО).

"Я видел тот бой следующим образом: Тайсон добирался до девятого раунда, затем он принял этот удар, проявил невероятное мужество и отвагу, чтобы пройти через это, а затем почти выиграл последний раунд или два, поэтому было близко. Я думал, что могла быть ничья, но не имею аргументов против того, что Усик победил.

Бои выигрывают и проигрывают на ринге, но их также выигрывают и проигрывают во время тренировок и подготовки. Мы изменили наш тренировочный процесс из-за сечки, когда Тайсон не мог проводить спарринг. Это забирает форму, остроту, способность концентрироваться и готовность выдерживать атаки", - сказал Ли в комментарии SecondsOut.