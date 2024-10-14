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Карл Фроч: Тайсону Фьюри нужно прилипнуть к Усику, чтобы оказывать на него прессинг

Бокс

Британец дал совет Тайсону на предстоящий бой

Карл Фроч: Тайсону Фьюри нужно прилипнуть к Усику, чтобы оказывать на него прессинг

Фото: Getty Images

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Бывший чемпион мира британец Карл Фроч ответил на вопросы фанов в новом ролике на своём YouTube-канале.

Он прокомментировал намерения экс-чемпиона в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) остановить абсолютного чемпиона украинца Александра Усика (22-0, 14 КО).

Тайсон Фьюри говорит, что остановит Усика в декабре. Говорит ли Тайсон правильные вещи?

Знаете, мне очень нравится тот факт, что Тайсон Фьюри такой мотивированный. Он вернулся в зал. Для меня это правильное отношение к делу. Он уже говорил такое раньше. Он говорил такое Деонтею Уайлдеру. И тогда все не верили, потому что Уайлдер был большим панчером, и если бы Фьюри наткнулся бы на удар, то бой был бы закончен. Но Тайсон оказался верен себе, и в общем взял две победы и одну ничью с Деонтеем.

Это путь к победе над Усиком, когда ты такой большой, сильный, с длинными руками и можешь опереться на своего оппонента. Если он поставит Усика на заднюю ногу, и у него будут кондиции успевать за ним в ринге 12 раундов… Я думаю, у Джошуа не было кондиций находиться с Усиком в ринге 12 раундов, он тогда прошёл свой пик. Но Фьюри даже не надо будет 12 раундов. Потому что в 4-5-6 раундах у Усика были такие проблемы, которых я не видел ранее. Он потряс его апперкотом, пошатнул, но не смог это поддерживать. А вот что надо сделать, чтобы побить Усика — прилипнуть к нему и оказывать на него прессинг. Я был рад услышать такого Тайсона Фьюри, потому что он дал мне уверенность. До этого я считал, что Усик выиграет реванш, и что это будет даже не близкий бой. Теперь я слышу Тайсона и чувствую, что он готов к этому. Уважение Тайсону Фьюри. Это может быть “смена караула”.

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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