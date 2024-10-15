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Бывший украинский чемпион мира дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Бокс
Обновлено

Довольно однозначно

Бывший украинский чемпион мира дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира, украинец Вячеслав Сенченко поделился своим прогнозом на поединок-реванш между его соотечественником, чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34- 1-1; 24 КО). Его слова цитирует Ukrsport:

"Я думаю, что Усик сможет выиграть у Фьюри. Вполне возможно, что это будет досрочная победа украинца. У Фьюри просто уже прошел его пик, он на убыли. Не думаю, что он будет лучше, чем в первом бою. Поэтому считаю, что Александр Усик сможет победить в этом поединке" - сказал Сенченко.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.10.2024 в 10:27
тут может решить 1 удар
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.10.2024 в 10:27
тут может решить 1 удар
Ответить
0
0

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