Бывший украинский чемпион мира дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Бывший чемпион мира, украинец Вячеслав Сенченко поделился своим прогнозом на поединок-реванш между его соотечественником, чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34- 1-1; 24 КО). Его слова цитирует Ukrsport:

"Я думаю, что Усик сможет выиграть у Фьюри. Вполне возможно, что это будет досрочная победа украинца. У Фьюри просто уже прошел его пик, он на убыли. Не думаю, что он будет лучше, чем в первом бою. Поэтому считаю, что Александр Усик сможет победить в этом поединке" - сказал Сенченко.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.