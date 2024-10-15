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Президент WBC встретился с Владимиром Кличко. Фото

Бокс
Обновлено

Поговорили о жизни

Президент WBC встретился с Владимиром Кличко. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) встретился с легендарным украинским супертяжем, двукратным чемпионом мира Владимиром Кличко. Соответствующий пост г-н Сулейман разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Какой классный день с Владимиром Кличко. Говорим о жизни, о ПАСЕ и о мире.

Прекрасный человек, друг и легендарный чемпион. Вива Украина"

Напомним, что ранее бывший украинский чемпион мира дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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Владимир Кличко Маурисио Сулейман
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