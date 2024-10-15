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Президент WBC встретился с Владимиром Кличко. Фото
Поговорили о жизни
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) встретился с легендарным украинским супертяжем, двукратным чемпионом мира Владимиром Кличко. Соответствующий пост г-н Сулейман разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Какой классный день с Владимиром Кличко. Говорим о жизни, о ПАСЕ и о мире.
Прекрасный человек, друг и легендарный чемпион. Вива Украина"
Напомним, что ранее бывший украинский чемпион мира
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