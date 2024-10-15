Президент WBC встретился с Владимиром Кличко. Фото

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) встретился с легендарным украинским супертяжем, двукратным чемпионом мира Владимиром Кличко. Соответствующий пост г-н Сулейман разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Какой классный день с Владимиром Кличко. Говорим о жизни, о ПАСЕ и о мире.

Прекрасный человек, друг и легендарный чемпион. Вива Украина"