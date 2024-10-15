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Чжилей – о бое Джошуа-Дюбуа: Реванш станет для Энтони самым худшим сценарием

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Чжилей – о бое Джошуа-Дюбуа: Реванш станет для Энтони самым худшим сценарием

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) рассказал о своих впечатлениях от победы чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) в бою против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Его слова цитирует SecondsOut Boxing News:

"Я не могу сказать, что я разочарован, потому что, будучи поклонником бокса, я смотрю на это с точки зрения фаната. Джошуа был на вершине пирамиды на протяжении многих лет, и когда ты на вершине "пищевой цепочки", это определенно немного изменяет твой менталитет.

Это поражение, я не знаю, как оно повлияет на его психологическое состояние, но я думаю, что реванш станет для Джошуа самым плохим сценарием" – сказал китаец.

Напомним, что ранее бывший украинский чемпион мира дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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