Чжилей – о бое Джошуа-Дюбуа: Реванш станет для Энтони самым худшим сценарием

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) рассказал о своих впечатлениях от победы чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) в бою против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Его слова цитирует SecondsOut Boxing News:

"Я не могу сказать, что я разочарован, потому что, будучи поклонником бокса, я смотрю на это с точки зрения фаната. Джошуа был на вершине пирамиды на протяжении многих лет, и когда ты на вершине "пищевой цепочки", это определенно немного изменяет твой менталитет.

Это поражение, я не знаю, как оно повлияет на его психологическое состояние, но я думаю, что реванш станет для Джошуа самым плохим сценарием" – сказал китаец.