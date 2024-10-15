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Чемпион Британии назвал Усика лучшим боксером мира
Совершенно верный подход к вопросу
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Великобритании, супертяж Фабио Уордли (18-0-1; 17 КО) назвал свой рейтинг лучших боксеров. Его слова цитирует TNT Sports:
– Лучший боксер Великобритании?
– Цыганский король, Тайсон Фьюри.
– Лучший боксер США?
– Теренс Кроуфорд.
– Лучший боксер в Европе?
– Александр Усик.
– Лучший боксер в мире?
– Александр Усик
– Лучший молодой и перспективный боксер?
– Мозес Итаума.
– Лучший в истории?
– Лично для меня, Рой Джонс-младший.
– Лучший дивизион в боксе?
– Супертяжелый вес – сказал Вордли.
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