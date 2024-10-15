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Чемпион Британии назвал Усика лучшим боксером мира

Бокс

Совершенно верный подход к вопросу

Чемпион Британии назвал Усика лучшим боксером мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Великобритании, супертяж Фабио Уордли (18-0-1; 17 КО) назвал свой рейтинг лучших боксеров. Его слова цитирует TNT Sports:

– Лучший боксер Великобритании?

– Цыганский король, Тайсон Фьюри.

– Лучший боксер США?

– Теренс Кроуфорд.

– Лучший боксер в Европе?

– Александр Усик.

– Лучший боксер в мире?

– Александр Усик

– Лучший молодой и перспективный боксер?

– Мозес Итаума.

– Лучший в истории?

– Лично для меня, Рой Джонс-младший.

– Лучший дивизион в боксе?

– Супертяжелый вес – сказал Вордли.

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