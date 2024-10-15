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Известный боксерский промоутер: Я считаю, что Усик – лучший боксер мира

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Известный боксерский промоутер: Я считаю, что Усик – лучший боксер мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный промоутер Том Леффлер дал свою оценку выступлениям украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Я считаю, что он самый лучший боксер. То, чего он достиг не только в любительских соревнованиях, получив золотую медаль Олимпиады, но и стал абсолютом в тяжелом весе, а затем перешел в супертяжелый вес.

Он сражается с ребятами, которые на 15-20 кг тяжелее его, которые находятся на высоте своей карьеры. То, как он смог доминировать над Эй Джеем, как он смог избить Тайсона Фьюри на ринге как пинбол. Вы знаете, мы такого не видели слишком долго. У него столь высокий IQ.

Я думаю, что в реванше ситуация будет такой же — он будет более сосредоточенный, дисциплинированный. Это так же, как и с Сергеем Богачуком. Вы знаете, что переживает Украина. И это действительно дает этим ребятам такую ​​дополнительную мотивацию.

Усик должен быть среди величайших бойцов всех времен. Он сейчас для меня самый лучший боец ​​P4P, и в истории вы должны поставить его очень высоко в этом списке" – сказал Леффлер.

Напомним, что ранее чемпион Британии назвал Усика лучшим боксером мира.

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Источник:
ua.tribuna
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
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rjhxb61@ukr.net (киев)
15.10.2024 в 15:10
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Комментарии 1
rjhxb61@ukr.net (киев)
15.10.2024 в 15:10
Повеістю згоден!
Ответить
0
0

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