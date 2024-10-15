The Ring обновили рейтинг лучших боксеров мира, Усик – первый

Известный и авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Лидером списка остается украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО), вторая позиция – у японского абсолютного чемпиона мира в легком весе Наоя Иноуэ (28-0; 25 КО), а ТОП -3 замыкает чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО).

Полный список ТОП-10:

#TheRingPFP



???????????? Oleksandr Usyk

2️⃣???????? Naoya Inoue

3️⃣???????? Terence Crawford

4️⃣???????? Artur Beterbiev ↑2

5️⃣???????? Canelo Alvarez ↓

6️⃣???????? Jesse Rodriguez ↓

7️⃣???????? Dmitry Bivol

8️⃣???????? Gervonta Davis

9️⃣???????? Junto Nakatani

???????????? Devin Haney — Ring Ratings Update (@ringp4p) October 15, 2024