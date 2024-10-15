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The Ring обновили рейтинг лучших боксеров мира, Усик – первый
Просто красота
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный и авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Лидером списка остается украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО), вторая позиция – у японского абсолютного чемпиона мира в легком весе Наоя Иноуэ (28-0; 25 КО), а ТОП -3 замыкает чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО).
Полный список ТОП-10:
#TheRingPFP— Ring Ratings Update (@ringp4p) October 15, 2024
???????????? Oleksandr Usyk
2️⃣???????? Naoya Inoue
3️⃣???????? Terence Crawford
4️⃣???????? Artur Beterbiev ↑2
5️⃣???????? Canelo Alvarez ↓
6️⃣???????? Jesse Rodriguez ↓
7️⃣???????? Dmitry Bivol
8️⃣???????? Gervonta Davis
9️⃣???????? Junto Nakatani
???????????? Devin Haney
Напомним, что ранее чемпион Британии
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