  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. The Ring обновили рейтинг лучших боксеров мира, Усик – первый
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

The Ring обновили рейтинг лучших боксеров мира, Усик – первый

Бокс

Просто красота

The Ring обновили рейтинг лучших боксеров мира, Усик – первый

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный и авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Лидером списка остается украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО), вторая позиция – у японского абсолютного чемпиона мира в легком весе Наоя Иноуэ (28-0; 25 КО), а ТОП -3 замыкает чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО).

Полный список ТОП-10:

Напомним, что ранее чемпион Британии назвал Усика лучшим боксером мира.

По теме
yellow-arrow
Известный боксерский промоутер: Я считаю, что Усик – лучший боксер мира
yellow-arrow
Чемпион Британии назвал Усика лучшим боксером мира
yellow-arrow
Чжилей – о бое Джошуа-Дюбуа: Реванш станет для Энтони самым худшим сценарием
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 16:23
Так бы и в футболе..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 16:23
Так бы и в футболе..
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости