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The Ring опубликовал обновленный рейтинг супертяжелого веса
На первом месте украинский чемпион
Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг супертяжелого веса. В топ-10 дивизиона попал британский проспект хэвивейта Фабио Уордли, который в реванше с соотечественником Фрейзером Кларком одержал победу нокаутом в стартовом раунде.
В обновлённом рейтинге он расположившись сразу на 9-м месте, с которого он сместил нигерийца Эфе Аджагбу. При этом места в топ-десятке лишился австралийский проспект Джастис Хуни.
Рейтинг супертяжёлого веса от The Ring:
Чемпион: Александр Усик (Украина / 22-0, 14 КО)
1. Тайсон Фьюри (Великобритания / 34-1-1, 24 КО)
2. Дэниел Дюбуа (Великобритания / 22-2, 21 КО)
3. Джозеф Паркер (Новая Зеландия / 35-3, 23 КО)
4. Чжан Чжилеи (Китай / 27-2-1, 22 КО)
5. Агит Кабайел (Германия / 25-0, 17 КО)
6. Мартин Баколе (ДР Конго / 21-1, 16 КО)
7. Энтони Джошуа (Великобритания / 28-4, 25 КО)
8. Филип Хргович (Хорватия / 17-1, 14 КО)
9. Фабио Уордли (Великобритания / 18-0-1, 17 КО)
10. Эфе Аджагба (Нигерия / 20-1,1 4 КО)
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