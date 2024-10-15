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The Ring опубликовал обновленный рейтинг супертяжелого веса

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На первом месте украинский чемпион

The Ring опубликовал обновленный рейтинг супертяжелого веса

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг супертяжелого веса. В топ-10 дивизиона попал британский проспект хэвивейта Фабио Уордли, который в реванше с соотечественником Фрейзером Кларком одержал победу нокаутом в стартовом раунде.

В обновлённом рейтинге он расположившись сразу на 9-м месте, с которого он сместил нигерийца Эфе Аджагбу. При этом места в топ-десятке лишился австралийский проспект Джастис Хуни.

Рейтинг супертяжёлого веса от The Ring:

Чемпион: Александр Усик (Украина / 22-0, 14 КО)

1. Тайсон Фьюри (Великобритания / 34-1-1, 24 КО)

2. Дэниел Дюбуа (Великобритания / 22-2, 21 КО)

3. Джозеф Паркер (Новая Зеландия / 35-3, 23 КО)

4. Чжан Чжилеи (Китай / 27-2-1, 22 КО)

5. Агит Кабайел (Германия / 25-0, 17 КО)

6. Мартин Баколе (ДР Конго / 21-1, 16 КО)

7. Энтони Джошуа (Великобритания / 28-4, 25 КО)

8. Филип Хргович (Хорватия / 17-1, 14 КО)

9. Фабио Уордли (Великобритания / 18-0-1, 17 КО)

10. Эфе Аджагба (Нигерия / 20-1,1 4 КО)

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