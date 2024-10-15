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Джейк Пол назвал главную причину, из-за которой он согласился на бой с Майком Тайсоном
Боксер хочет изменить историю
Фото: Твиттер
Видеоблогер Джейк Пол рассказал, почему выбрал в соперники 58-летнего экс-чемпиона Майка Тайсона.
"Если серьезно, бой против Майка – это такая честь, и я не мог отказаться от возможности выйти в ринг с одним из двух самых известных людей, когда-либо выходивших в боксерский ринг.
Это не только будет самый большой поединок в моей жизни, но я думаю, что это имеет возможность изменить историю бокса и стать одним из самых больших событий 21-го века", — сказал Пол.
Напомним, что поединок должен состояться 15 ноября.
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