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Дюбуа замыкает тройку лучших. ESPN опубликовал обновленный рейтинг супертяжелого веса

Бокс

Украинский чемпион на вершине

Дюбуа замыкает тройку лучших. ESPN опубликовал обновленный рейтинг супертяжелого веса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

ESPN показал обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. Лидером остался украинский чемпион по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик.

Вторым идет британец Тайсон Фьюри, а замыкает тройку лучших обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа, который поднялся с 6-й позиции на 3-ю.

Что касается ещё одного супертяжа Энтони Джошуа, то он потерял 2 позиции и теперь располагается на 5-й строчке.

Рейтинг боксеров супертяжелого веса от ESPN:

1. Александр Усик

2. Тайсон Фьюри

3. Даниэль Дюбуа

4. Джозеф Паркер

5. Энтони Джошуа

6. Чжан Чжилей

7. Мартин Баколе

8. Агит Кабаел

9. Джаррелл Миллер

10. Энди Руис

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