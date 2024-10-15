Дюбуа замыкает тройку лучших. ESPN опубликовал обновленный рейтинг супертяжелого веса

ESPN показал обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. Лидером остался украинский чемпион по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик.

Вторым идет британец Тайсон Фьюри, а замыкает тройку лучших обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа, который поднялся с 6-й позиции на 3-ю.

Что касается ещё одного супертяжа Энтони Джошуа, то он потерял 2 позиции и теперь располагается на 5-й строчке.

Рейтинг боксеров супертяжелого веса от ESPN:

1. Александр Усик

2. Тайсон Фьюри

3. Даниэль Дюбуа

4. Джозеф Паркер

5. Энтони Джошуа

6. Чжан Чжилей

7. Мартин Баколе

8. Агит Кабаел

9. Джаррелл Миллер

10. Энди Руис