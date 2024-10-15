Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа замыкает тройку лучших. ESPN опубликовал обновленный рейтинг супертяжелого веса
Украинский чемпион на вершине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ESPN показал обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. Лидером остался украинский чемпион по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик.
Вторым идет британец Тайсон Фьюри, а замыкает тройку лучших обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа, который поднялся с 6-й позиции на 3-ю.
Что касается ещё одного супертяжа Энтони Джошуа, то он потерял 2 позиции и теперь располагается на 5-й строчке.
Рейтинг боксеров супертяжелого веса от ESPN:
1. Александр Усик
2. Тайсон Фьюри
3. Даниэль Дюбуа
4. Джозеф Паркер
5. Энтони Джошуа
6. Чжан Чжилей
7. Мартин Баколе
8. Агит Кабаел
9. Джаррелл Миллер
10. Энди Руис
Популярное сейчас
- Цыганык: Мудрик – главная проблема этой сборной Украины
- Леоненко: Теперь уже буду Мудрика называть Мишей-угловым
- Григорчук впервые прокомментировал свою отставку и провал в Нефтчи
- Фьюри во время пробежки обратился к Усику. Видео
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу