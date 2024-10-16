Промоутер Дюбуа не уверен, что Джошуа выйдет на реванш

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о дальнейших планах своего подопечного.

"Даниэль сразится в следующем году. В начале следующего года. Мы смотрим на несколько матчей. Думаю, мы определимся с его соперником на следующей неделе. Даниэль готовится защищать свой пояс. Увидим, кто станет его соперником.

Это может быть "Эй Джей", а может и нет. Всё зависит от обстоятельств. Но чтобы не случилось, сроки возврата определены. В прошлом бою Дюбуа действительно громко заявил о себе на мировой арене" – сказал Уоррен.