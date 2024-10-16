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Промоутер Дюбуа не уверен, что Джошуа выйдет на реванш

Бокс
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Промоутер Дюбуа не уверен, что Джошуа выйдет на реванш

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о дальнейших планах своего подопечного.

"Даниэль сразится в следующем году. В начале следующего года. Мы смотрим на несколько матчей. Думаю, мы определимся с его соперником на следующей неделе. Даниэль готовится защищать свой пояс. Увидим, кто станет его соперником.

Это может быть "Эй Джей", а может и нет. Всё зависит от обстоятельств. Но чтобы не случилось, сроки возврата определены. В прошлом бою Дюбуа действительно громко заявил о себе на мировой арене" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее Дюбуа вошел в ТОП-3 лучших супертяжа мира.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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