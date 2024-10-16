  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гарсия рассказал, кого планирует победить для попадания в ТОП-10 Р4Р
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гарсия рассказал, кого планирует победить для попадания в ТОП-10 Р4Р

Бокс
Обновлено

Перспективная цель

Гарсия рассказал, кого планирует победить для попадания в ТОП-10 Р4Р

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский легковес Райан Гарсия (24-1; 20 КО) не понимает, почему авторитетные боксерские издания не включают его в рейтинг Р4Р (лучших, независимо от весовой категории – прим). В своей публикации в Твиттер спортсмен предположил, какого соперника нужно победить, чтобы попасть в желанную ТОП-10.

"Кого еще мне нужно победить, чтобы попасть в список P4P? Думаю, я попаду туда после того, как побью Теофимо (Лопеса – прим)" – написал Гарсия.

Напомним, что ранее рейтинг Р4Р обновил The Ring.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Дюбуа не уверен, что Джошуа выйдет на реванш
yellow-arrow
Дюбуа замыкает тройку лучших. ESPN опубликовал обновленный рейтинг супертяжелого веса
yellow-arrow
Джейк Пол назвал главную причину, из-за которой он согласился на бой с Майком Тайсоном
Райан Гарсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости