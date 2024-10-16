Гарсия рассказал, кого планирует победить для попадания в ТОП-10 Р4Р

Американский легковес Райан Гарсия (24-1; 20 КО) не понимает, почему авторитетные боксерские издания не включают его в рейтинг Р4Р (лучших, независимо от весовой категории – прим). В своей публикации в Твиттер спортсмен предположил, какого соперника нужно победить, чтобы попасть в желанную ТОП-10.

"Кого еще мне нужно победить, чтобы попасть в список P4P? Думаю, я попаду туда после того, как побью Теофимо (Лопеса – прим)" – написал Гарсия.