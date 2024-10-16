Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гарсия рассказал, кого планирует победить для попадания в ТОП-10 Р4Р
Перспективная цель
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский легковес Райан Гарсия (24-1; 20 КО) не понимает, почему авторитетные боксерские издания не включают его в рейтинг Р4Р (лучших, независимо от весовой категории – прим). В своей публикации в Твиттер спортсмен предположил, какого соперника нужно победить, чтобы попасть в желанную ТОП-10.
"Кого еще мне нужно победить, чтобы попасть в список P4P? Думаю, я попаду туда после того, как побью Теофимо (Лопеса – прим)" – написал Гарсия.
Напомним, что ранее
Популярное сейчас
- Спиваковский сформировал состав сборной всех времен без футболистов Динамо и Шахтера
- Вацко – о восприятии сборной Украины в Чехии: Как на нас смотрят. Меня просто разорвало
- Ультрас Ромы, где играет Довбик, объявили о новом протесте во время матча против Интера
- Фьюри во время пробежки обратился к Усику. Видео
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу