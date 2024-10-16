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Известный украинский боксер сообщил об инвалидности

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Известный украинский боксер сообщил об инвалидности

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Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков сообщил, что ему присвоена вторая группа инвалидности после операции на сердце.

"Ну что, из МСМК превратился в инвалида второй группы. "Благодарю" тех людей, которые причастны. Но живу дальше и руки не сложил. Господь выделил мне шанс" – написал боксер на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Узелков говорил, что перенес уже пять операций (из которых одна – на сердце). По его словам, причины таких проблем со здоровьем – профессиональная спортивная деятельность.

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