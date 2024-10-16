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Известный украинский боксер сообщил об инвалидности
Желаем здоровья
Наше Місто
Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков сообщил, что ему присвоена вторая группа инвалидности после операции на сердце.
"Ну что, из МСМК превратился в инвалида второй группы. "Благодарю" тех людей, которые причастны. Но живу дальше и руки не сложил. Господь выделил мне шанс" – написал боксер на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Узелков говорил, что перенес уже пять операций (из которых одна – на сердце). По его словам, причины таких проблем со здоровьем – профессиональная спортивная деятельность.
Гарсия
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