Гвоздик не согласен с решением судей в бою Бетербиев-Бивол

Бывший украинский боксер Александр Гвоздик (20-2; 16 КО) прокомментировал итоги поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Бетербиев-Бивол и назвал свои подсчеты после финального гонга.

"Хотя я думал, что победит Бетербиев, по-моему, Бивол выиграл этот бой. Бивол 7-5" – цитирует слова американца украинского происхождения издания The Ring.

Напомним, что ранее известный украинский боксер сообщил об инвалидности .