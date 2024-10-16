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Гвоздик не согласен с решением судей в бою Бетербиев-Бивол
Тебе ли не все равно…
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший украинский боксер Александр Гвоздик (20-2; 16 КО) прокомментировал итоги поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Бетербиев-Бивол и назвал свои подсчеты после финального гонга.
"Хотя я думал, что победит Бетербиев, по-моему, Бивол выиграл этот бой. Бивол 7-5" – цитирует слова американца украинского происхождения издания The Ring.
Напомним, что ранее известный украинский боксер
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