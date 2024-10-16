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Владимир Кличко поддержал World Boxing и защищает бокс в программе Олимпийских игр
Надо отстоять этот вид спорта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового спорта, украинец Владимир Кличко выступил в поддержку организации, борющейся за сохранение бокса в Олимпийской программе – World Boxing.
"Бокс – один из самых зрелищных и старейших видов спорта в олимпийской программе. Как олимпийский чемпион 1996 года, я хочу заявить, что бокс должен быть сохранен на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.
Бокс остается блестящим видом спорта. Он выполняет требования олимпийской хартии благодаря разнообразию спортсменов и числу стран, участвующих в соревнованиях.
Я поддерживаю World Boxing и его президента Бориса ван дер Уорста в усилиях достижения этой цели. Я верю, что они могут сохранить олимпийские мечты боксеров" – сказал Кличко.
Напомним, ранее Владимир
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