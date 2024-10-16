Владимир Кличко поддержал World Boxing и защищает бокс в программе Олимпийских игр

Легенда мирового спорта, украинец Владимир Кличко выступил в поддержку организации, борющейся за сохранение бокса в Олимпийской программе – World Boxing.

"Бокс – один из самых зрелищных и старейших видов спорта в олимпийской программе. Как олимпийский чемпион 1996 года, я хочу заявить, что бокс должен быть сохранен на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Бокс остается блестящим видом спорта. Он выполняет требования олимпийской хартии благодаря разнообразию спортсменов и числу стран, участвующих в соревнованиях.

Я поддерживаю World Boxing и его президента Бориса ван дер Уорста в усилиях достижения этой цели. Я верю, что они могут сохранить олимпийские мечты боксеров" – сказал Кличко.