  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Убийца отца Майкла Джордана может оказаться на воле
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Убийца отца Майкла Джордана может оказаться на воле

Бокс

Ранее он получил пожизненное заключение

Убийца отца Майкла Джордана может оказаться на воле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Судья штата Северная Каролина (США) Грегори Уикс, который осуществлял процесс по делу об убийстве отца легендарного баскетболиста Майкла Джордана Джеймса в 1996 году, обратился в комиссию штата по условно-досрочному освобождению насчёт осуждённого по этому делу Дэниела Грина.

По информации ABC News, Уикс ходатайствует об освобождении Грина. Ранее его приговорили к пожизненному заключению.

Отец Джордана был убит в 1993 году во время ограбления. Помимо Грина, виновным был признан Ларри Демери. Оба получили пожизненные сроки.

По теме
yellow-arrow
Владимир Кличко поддержал World Boxing и защищает бокс в программе Олимпийских игр
yellow-arrow
Гвоздик не согласен с решением судей в бою Бетербиев-Бивол
yellow-arrow
Известный украинский боксер сообщил об инвалидности
Майкл Джордан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости