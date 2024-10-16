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Убийца отца Майкла Джордана может оказаться на воле
Ранее он получил пожизненное заключение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Судья штата Северная Каролина (США) Грегори Уикс, который осуществлял процесс по делу об убийстве отца легендарного баскетболиста Майкла Джордана Джеймса в 1996 году, обратился в комиссию штата по условно-досрочному освобождению насчёт осуждённого по этому делу Дэниела Грина.
По информации ABC News, Уикс ходатайствует об освобождении Грина. Ранее его приговорили к пожизненному заключению.
Отец Джордана был убит в 1993 году во время ограбления. Помимо Грина, виновным был признан Ларри Демери. Оба получили пожизненные сроки.
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