Убийца отца Майкла Джордана может оказаться на воле

Судья штата Северная Каролина (США) Грегори Уикс, который осуществлял процесс по делу об убийстве отца легендарного баскетболиста Майкла Джордана Джеймса в 1996 году, обратился в комиссию штата по условно-досрочному освобождению насчёт осуждённого по этому делу Дэниела Грина.

По информации ABC News, Уикс ходатайствует об освобождении Грина. Ранее его приговорили к пожизненному заключению.

Отец Джордана был убит в 1993 году во время ограбления. Помимо Грина, виновным был признан Ларри Демери. Оба получили пожизненные сроки.