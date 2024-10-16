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Промоутер Дюбуа назвал возможного соперника для своего подопечного
Бой запланирован на январь 2025 года
Фото: Getty Images
Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, подопечным которого является действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа, заявил, что его боксёр в любом случае проведёт свой следующий поединок в 2025 году, но будет ли это реванш с экс-чемпионом мира в данном дивизионе Энтони Джошуа — остаётся вопросом.
"Это может быть реванш с Энтони Джошуа, а может быть и другой соперник. Но в любом случае Дюбуа выступит в январе 2025 года, и это уже решено", — сказал Уоррен в своём интервью YouTube-каналу talkSPORT.
Напомним, Дюбуа в сентябре 2024 года победил Джошуа нокаутом в пятом раунде и отстоял свой титул IBF.
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