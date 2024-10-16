  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фрэнсис Нганну заговорил о возвращении в бокс
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фрэнсис Нганну заговорил о возвращении в бокс

Бокс
Обновлено

Камерунец уже присмотрел себе и возможного соперника

Фрэнсис Нганну заговорил о возвращении в бокс

Фото: Getty Images

Новина українською

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну готов вернуться в профессиональный бокс после поражения нокаутом от Энтони Джошуа в марте этого года.

Нганну озвучил пару интересных ему вариантов.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"У меня сейчас нет конкретного имени, с кем бы я хотел драться (в боксе). Я думаю, всё зависит от ситуации на тот момент, когда я вернусь, — отметил Фрэнсис. Но почему бы не сразиться с кем-то вроде Деонтея Уайлдера или, например, провести реванш с Фьюри? Я пока не знаю. Я за всё, что имеет смысл. Но Уайлдер точно очень хорошее имя, которое меня бы заинтересовало", - сказал Нганну.

Напомним, что с Тайсоном Фьюри Фрэнсис бился в октябре 2023 и уступил по очкам, сумев отправить фаворита в нокдаун.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Дюбуа назвал возможного соперника для своего подопечного
yellow-arrow
Убийца отца Майкла Джордана может оказаться на воле
yellow-arrow
Владимир Кличко поддержал World Boxing и защищает бокс в программе Олимпийских игр
Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
boxing-social
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости