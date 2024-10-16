Фрэнсис Нганну заговорил о возвращении в бокс

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну готов вернуться в профессиональный бокс после поражения нокаутом от Энтони Джошуа в марте этого года.

Нганну озвучил пару интересных ему вариантов.

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"У меня сейчас нет конкретного имени, с кем бы я хотел драться (в боксе). Я думаю, всё зависит от ситуации на тот момент, когда я вернусь, — отметил Фрэнсис. Но почему бы не сразиться с кем-то вроде Деонтея Уайлдера или, например, провести реванш с Фьюри? Я пока не знаю. Я за всё, что имеет смысл. Но Уайлдер точно очень хорошее имя, которое меня бы заинтересовало", - сказал Нганну.

Напомним, что с Тайсоном Фьюри Фрэнсис бился в октябре 2023 и уступил по очкам, сумев отправить фаворита в нокдаун.