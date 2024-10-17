В первой лицензионной игре о боксе с 2012 года можно играть за Усика

Чемпион WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) стал одним из героев видеоигры Undisputed.

"Я горжусь быть в первой большой видеоигре о боксе за более чем 10 лет. Undisputed Standard Edition доступна на Xbox X|S, PS5 и Steam!" – написал Усик в Instagram, прикрепив видео геймплея.

Релиз Undisputed прошел 11 октября. Кроме Усика, пользователи также могут сыграть за Тайсона Фьюри, Мохаммеда Али, Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда и других ведущих боксеров с мировым именем. До выхода Undisputed последней лицензионной игрой о боксе был Fight Night Champion 2011.