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В первой лицензионной игре о боксе с 2012 года можно играть за Усика

Бокс
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Александр уже вошел в историю индустрии видеоигр

В первой лицензионной игре о боксе с 2012 года можно играть за Усика

Фото: ФК Полісся

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Чемпион WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) стал одним из героев видеоигры Undisputed.

"Я горжусь быть в первой большой видеоигре о боксе за более чем 10 лет. Undisputed Standard Edition доступна на Xbox X|S, PS5 и Steam!" – написал Усик в Instagram, прикрепив видео геймплея.

Релиз Undisputed прошел 11 октября. Кроме Усика, пользователи также могут сыграть за Тайсона Фьюри, Мохаммеда Али, Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда и других ведущих боксеров с мировым именем. До выхода Undisputed последней лицензионной игрой о боксе был Fight Night Champion 2011.

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Источник:
usykaa
Опубликовал: Александр Симченко
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