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Бывший чемпион мира назвал победителя реванша Усик-Фьюри
Уверенная позиция
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира по боксу Риддик Боу дал свой прогноз на реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24) КО). Его слова цитирует Boxing News 24/7:
"Это не Фьюри. У него больше этого нет. Он изменился. Тайсон не может держать удар, как раньше.
Я могу судить по себе. В определенный период настало время, когда я устал. Я больше не хотел пропускать удары" – сказал Боу.
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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