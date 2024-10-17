Усик – не первый: Известное авторитетное издание обновило список лучших Р4Р

Авторитетное спортивное издание Sports Illustrated обновило свой список лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Первую позицию в списке занимает чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО), второе место – чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14) КО), а ТОП-3 замыкает абсолютный чемпион мира в легком весе, японец Наоя Иноуэ (28-0; 25 КО).

ТОП-10 Р4Р от Sports Illustrated:

1. Теренс Кроуфорд

2. Александр Усик

3. Наоя Иноуэ

4. Артур Бетербиев

5. Джесси Родригес

6. Сауль Альварес

7. Дмитрий Бивол

8. Шакур Стивенсон

9. Джервонта Дэвис

10. Девин Хэйни