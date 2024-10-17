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Усик – не первый: Известное авторитетное издание обновило список лучших Р4Р
Очень странное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное спортивное издание Sports Illustrated обновило свой список лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Первую позицию в списке занимает чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО), второе место – чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14) КО), а ТОП-3 замыкает абсолютный чемпион мира в легком весе, японец Наоя Иноуэ (28-0; 25 КО).
ТОП-10 Р4Р от Sports Illustrated:
1. Теренс Кроуфорд
2. Александр Усик
3. Наоя Иноуэ
4. Артур Бетербиев
5. Джесси Родригес
6. Сауль Альварес
7. Дмитрий Бивол
8. Шакур Стивенсон
9. Джервонта Дэвис
10. Девин Хэйни
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