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Легендарный промоутер дал прогноз на бой Тайсон-Пол
Не верит в опыт
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум дал прогноз на поединок между легендарным супертяжем Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом. Слова специалиста цитирует DAZN:
"Тайсону 58 лет. Каким бы он хорошим боксером ни был, он не сможет нормально сражаться. Вы никогда не сможете наносить удары так, как нужно в этом возрасте. Многое вы не можете сделать.
Я надеюсь, что Майк не пострадает. Но я действительно не даю ему никакого шанса" – сказал Боб.
Напомним, что ранее бывший чемпион мира
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