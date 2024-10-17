Легендарный промоутер дал прогноз на бой Тайсон-Пол

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум дал прогноз на поединок между легендарным супертяжем Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом. Слова специалиста цитирует DAZN:

"Тайсону 58 лет. Каким бы он хорошим боксером ни был, он не сможет нормально сражаться. Вы никогда не сможете наносить удары так, как нужно в этом возрасте. Многое вы не можете сделать.

Я надеюсь, что Майк не пострадает. Но я действительно не даю ему никакого шанса" – сказал Боб.