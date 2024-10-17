Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший соперник Ломаченко в возрасте 44 лет вернется на ринг
Очень интересное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубинский легковес Гильермо Ригондо объявил о намерении вернуться на ринг. По информации портала BoxRec, его следующим соперником станет румынский боксер Ионуце Балуце.
Бой состоится 12 ноября в Майами (США).
Напомним, что в последний раз Гильермо выходил на ринг 9 июня 2023 года. Тогда кубинец в седьмом раунде нокаутом победил представителя Пуэрто-Рико Чарли Клименте-Андино.
В далеком 2017 году Ригондо сражался против украинца Василия Ломаченко и проиграл в шестом раунде, отказавшись выходить на седьмую трехминутку.
Ранее бывший чемпион мира
Популярное сейчас
- Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
- Джейк Пол назвал главную причину, из-за которой он согласился на бой с Майком Тайсоном
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции