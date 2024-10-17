Бывший соперник Ломаченко в возрасте 44 лет вернется на ринг

Кубинский легковес Гильермо Ригондо объявил о намерении вернуться на ринг. По информации портала BoxRec, его следующим соперником станет румынский боксер Ионуце Балуце.

Бой состоится 12 ноября в Майами (США).

Напомним, что в последний раз Гильермо выходил на ринг 9 июня 2023 года. Тогда кубинец в седьмом раунде нокаутом победил представителя Пуэрто-Рико Чарли Клименте-Андино.

В далеком 2017 году Ригондо сражался против украинца Василия Ломаченко и проиграл в шестом раунде, отказавшись выходить на седьмую трехминутку.