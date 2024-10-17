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Чемпион мира вызвал Уайлдера на поединок

Бокс
Обновлено

Отличный шанс для Деонтея

Чемпион мира вызвал Уайлдера на поединок

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в бриджитвейте Кевин Ларена заявил, что готов выйти на поединок против американского супертяжа Деонтея Уайлдера и даже предложил приблизительную дату боя.

"Я рад предложить Деонтею бой, если он заинтересован. Планирую вернуться на ринг в декабре или начале следующего года. У нас есть время договориться с Уайлдером, Опетайей или другим соперником для большого поединка" – сказал южноафриканец.

Напомним, что ранее экс-соперник Ломаченко объявил о возвращении на ринг.

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