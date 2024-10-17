Владислав Сиренко назвал боксера, который больше всех заплатил за спарринги

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) рассказал кто больше всего заплатил за спарринги во время подготовки к поединкам.

- Кто лучше всего платил тебе за спарринг-сессии? У кого самый высокий чек за один спарринговый день?

- В среднем все одинаково платят. Там нет прям супер какого-то различия в ценовой политике плюс-минус. Наверное, последняя спарринг сессия, которую я имел, была с Филипом Хрговичем.

Наверное, на тот момент больше всех платил. Но мое желание поехать туда было чисто потому, что мы имеем общего менеджера. Надо было помочь, поэтому я откликнулся", - сказал Сиренко в эфире ютуб-канала „Тайк Майсон“.