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Владислав Сиренко назвал боксера, который больше всех заплатил за спарринги
В среднем гонорары не сильно отличаются
фото - b-1boxing.com
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) рассказал кто больше всего заплатил за спарринги во время подготовки к поединкам.
- Кто лучше всего платил тебе за спарринг-сессии? У кого самый высокий чек за один спарринговый день?
- В среднем все одинаково платят. Там нет прям супер какого-то различия в ценовой политике плюс-минус. Наверное, последняя спарринг сессия, которую я имел, была с Филипом Хрговичем.
Наверное, на тот момент больше всех платил. Но мое желание поехать туда было чисто потому, что мы имеем общего менеджера. Надо было помочь, поэтому я откликнулся", - сказал Сиренко в эфире ютуб-канала „Тайк Майсон“.
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