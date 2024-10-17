Промоутер Ломаченко поделился ожиданиями от боя Пол - Тайсон

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум сделал прогноз на бой между бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и известным видеоблогером Джейком Полом и рассказал, сможет ли Майк одержать победу. Слова Арума приводит secondsout.com.

"Ответ — нет. 58-летний мужчина, каким бы хорошим он ни был, каким бы атлетичным он ни был, не сможет боксировать. Ты не можешь наносить удары так, как должен, ты не можешь делать многое. Надеюсь, Майк не пострадает, но я не даю ему никаких шансов. С возрастом ты теряешь эту мышечную память".

Напомним, что поединок между Полом и Тайсоном состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.