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Альварес назвал свою команду мечты в боксе, в нее вошел украинец
Приятно слышно
Фото: Getty Images
Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBO и WBA Сауль Альварес (62-2-2; 39 КО) назвал боксеров, вошедших в его команду мечты.
130 фунтов – Наоя Иноуэ
135 фунтов – Джервонта Дэвис
140 фунтов – Райан Гарсия/Теофимо Лопес
Супертяжелый вес – Александр Усик
Напомним, что ранее чемпион
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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