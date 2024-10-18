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Альварес назвал свою команду мечты в боксе, в нее вошел украинец

Бокс
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Альварес назвал свою команду мечты в боксе, в нее вошел украинец

Фото: Getty Images

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Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBO и WBA Сауль Альварес (62-2-2; 39 КО) назвал боксеров, вошедших в его команду мечты.

130 фунтов – Наоя Иноуэ

135 фунтов – Джервонта Дэвис

140 фунтов – Райан Гарсия/Теофимо Лопес

Супертяжелый вес – Александр Усик

Напомним, что ранее чемпион мира вызвал Уайлдера на поединок.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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