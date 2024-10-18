Рой Джонс дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Легенда мирового бокса Рой Джонс дал свой прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Сможет ли победить Фьюри? Я так не думаю. Мы этого ожидали в первом бою, но в том поединке Усик понял, что может нанести вред Тайсону. Он знал это, когда шел на ринг, но во время боя все понял. Теперь более мелкий парень знает, что может навредить большему" – сказал Джонс.