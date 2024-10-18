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Рой Джонс дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Правильные слова
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового бокса Рой Джонс дал свой прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).
"Сможет ли победить Фьюри? Я так не думаю. Мы этого ожидали в первом бою, но в том поединке Усик понял, что может нанести вред Тайсону. Он знал это, когда шел на ринг, но во время боя все понял. Теперь более мелкий парень знает, что может навредить большему" – сказал Джонс.
Напомним, что ранее промоутер Ломаченко
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